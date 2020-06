Complacido Oswaldo Alanís con el protocolo de seguridad de la MLS

ESTADOS UNIDOS – El mexicano Oswaldo Alanís del San Jose Earthquakes, se ha quitado el sombrero ante la MLS, ya que afirmó que su sistema de protocolo de seguridad lo ha dejado con el ojo cuadrado tras el exhaustivo trabajo que se realiza para tener todo listo para el regreso de la temporada. Su club ya está instalado en Orlando, Florida, donde se celebrará el certamen.

Alanís, se sintió más que complacido con las medidas que ha tomado la organización de la liga para mantener a todos los participantes más que seguros en el inmueble de ESPN Wide World of Sports Complex de Walt Disney World Resort, sede oficial de la competencia, por lo que aseguró que no se encuentra con ningún temor a que se pueda presentar alguna propagación.

El mexicano se siente admirado de como la liga ha estado abordando el tema de la pandemia del coronavirus y también le ha otorgado su reconocimiento debido a que las revisiones de la salud de los jugadores y todos los involucrados son muy constantes y hasta confesó que hasta dos pruebas por días les han realizado para confirmar que estén sanos.

“Sorprende y es algo de admirarse que estamos muy protegidos en muchos sentidos, los protocolos que estamos teniendo desde el inicio del viaje, desde el inicio del entrenamiento, al llegar te hacen el test del covid, el distanciamiento social, cómo manejan hasta el tema del comedor, cómo te van sirviendo los alimentos, hay una pared de plástico que te divide de los que te están sirviendo, lo hacen uno por uno, el protocolo está muy seguro, por eso es una de las ligas top, estamos muy bien protegidos . Nos están cuidando, es un protocolo que de verdad no te cabe duda para poder pensar que te puedas contagiar de algo, nos hicieron dos test en menos de 24 horas para saber cómo estábamos, no tenemos contacto. Estamos convencidos que no tenemos riesgos”, destacó.