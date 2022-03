“¿Cómo vamos al futbol y no vamos a aplaudir?”: Gobernador de Puebla se mostró a favor de las barras bravas

PUEBLA.-El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se muestra a favor de las barras bravas en el futbol mexicano, pues las ve como una esencia del deporte.

Te puede interesar: Estados Unidos manda mensaje a FMF previo al partido contra Selección Mexicana; exige seguridad

Yo respetaré y apoyaré a la seguridad de los grupos de animación aquí en Puebla, yo respaldaré todo eso. ¿Cómo vamos al futbol y no vamos a aplaudir? ¿Vamos a la discoteca y no vamos a bailar? ¿Vamos a un concierto y no vamos a brincar o cantar? ¿De qué se trataría el futbol todos callados? Claro que no", dijo.