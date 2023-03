Cómo Laura Pausini y Tigres se relacionan con el mayor éxito de uno y el peor fracaso del otro

MONTERREY, Nuevo León.- Laura Pausini y Tigres se unieron en el mayor éxito de la cantante y el peor fracaso del equipo, un 24 de marzo de 1996, me refiero a la canción “Se Fue”, que sonó en el Estadio Universitario después del clásico regio número 51 entre Tigres y Rayados, partido en el que se consumó el descenso felino.

En ese momento, Tigres se enfrentaba al acérrimo rival del estado en la jornada 32, con la permanencia en la máxima categoría en juego. Los locales tomaron ventaja con gol de Omar Arellano, pero dos minutos después, Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador remontaron el marcador. Esto se sumó a que Morelia también ganó su partido, lo que sentenció el descenso de Tigres.

Al final del partido, los pocos aficionados de Rayados presentes festejaron la victoria, que significó el descenso de su rival histórico. Pero lo más recordado es que en el sonido local se escucharon las notas de "Se fue" de Laura Pausini, lo que no fue bien recibido por la afición felina.

Se fue, se fue, me quedó sólo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si existe Dios debe acordarse de mí”, dice un fragmento de la obra de la italiana.