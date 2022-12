Comienza la pelea entre el "Gallo" Estrada y el "Chocolatito" González en Arizona

Después de la victoria que Julio César Martínez se llevó frente al español Samuel Carmona, Juan Francisco Estrada y Román González están listos para cerrar la noche en la Desert Diamond Arena y ponerle fin a su histórica rivalidad con su tercer combate.

En un escenario donde los mexicanos son mayoría, más no el 100% de los asistentes, se espera que los ex campeones mundiales regalen la mejor de sus exhibiciones, después de las ofrecidas en 2012 y 2021.

“El Gallo” sube al ring como el campeón Franquicia Supermosca del CMB, así como de The Ring Magazine, aunque no no juego estará el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo, que abandonó Jesse Rodríguez por bajar a la división Mosca.