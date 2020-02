¡Comienza la Serie del Caribe 2020!

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tomateros de Culiacán inician hoy el camino que los lleve a la corona de la Serie del Caribe 2020.

Tras conseguir su doceavo título de la Liga Mexicana del Pacífico, la novena guinda viajó a San Juan, Puerto Rico para preparar su partido de debut frente a los Toros del Este, representativo de República Dominicana.

De los 28 peloteros que defenderán la franela tricolor, 17 son la base del reciente campeón y 11 llegan de otros equipos.

El mánager, Jerónimo Gil lleva de los lanzadores a Édgar Torres, Yoanys Quiala, Anthony Vázquez, Manny Barreda, Manny Bañuelos, Zack Dodson, Aldo Montes, Daniel Duarte, Sasagi Sánchez, Gerardo Sánchez, Santiago Gutiérrez, Derrick Loop, Mario Meza y Alberto Baldonado.

En la receptoría están Román Alí Solis y Ricardo Valenzuela; mientras que Joey Meneses, Dariel Álvarez, Ramón Ríos, Ramiro Peña, José Guadalupe Chávez, Juan Carlos Gamboa y Christian Zazueta serán los responsables de cuidar el infield.

Como jardines quedan Rico Noel, Anthony Giansanti, Sebastián Elizalde, Edson García y Alan Sánchez.

Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Cardenales de Lara (Venezuela), Toros del Este (Dominicana), Astronautas de Chiriquí (Panamá) y Vaqueros de Montería (Colombia) completan la lista de participantes del torneo caribeño.

FECHA HORA* PARTIDO

Hoy 8:00 a. m. Colombia vs. Venezuela

12:30 p. m. México vs. R. Dominicana

6:00 p. m. Panamá vs. P. Rico

Feb. 2 9:00 a. m Colombia vs. Panamá

1:30 p. m P. Rico vs. México

6:30 p. m Venezuela vs. R. Dominicana

Feb. 3 8:00 a. m. Panamá vs. México

12:30 p. m. R. Dominicana vs. Colombia

6:00 p. m. P. Rico vs. Venezuela

Feb. 4 8:00 a. m. Panamá vs. R. Dominicana

12:30 p. m. México vs. Venezuela

6:00 p. m. Colombia vs. P. Rico

Feb. 5 8:00 a. m. Venezuela vs. Panamá

12:30 p. m. Colombia vs. México

6:00 p. m. R. Dominicana vs. P. Rico

Feb. 6 12:30 p. m. Semifinal 1

6:00 p. m. Semifinal 2

Feb. 7 6:00 p. m. Final

*horarios del centro de México