Comida o paquetería pudieron ser fuentes de contagio de Covid-19, asegura Orozco

Tras confirmar que es uno de los futbolistas de Santos Laguna que dio positivo al Covid-19, Jonathan Orozco cree que el virus llegó a domicilio, pues asegura no ha salido de su casa desde que comenzó el periodo de cuarentena.

No sé cómo llegó el virus a mi casa, no sé si fue en algo que pedimos de comer, en algún paquete que nos haya llegado o si fue alguien que entró a mi casa, yo en ningún momento lo llevé a otro lado, fue algo, porque no quiero decir alguien, que llegó a mi casa y me contagió el virus", expresó el portero.

De cualquier forma, el jugador ofreció disculpas públicas tras haberse dado a conocer que llevó a cabo una reunión para celebrar su cumpleaños en plena pandemia, otra vía por la cual pudo haber contraído la enfermedad.

"Me siento mal por mi familia, más que por mí, por mis hijos, por la gente que vive aquí conmigo en mi casa, sí me siento muy apenado, pido una disculpa pública porque no es el ejemplo que yo debería dar, lo admito, mi ejemplo debería de ser de otra manera”, manifestó.

"No le quiero echar la culpa a alguien, al contrario, yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa, de haber hecho, si bien fue una reunión de tres personas, no deja de ser una reunión, si lo quiero dejar muy claro porque se está diciendo una cosa que no es", agregó.

Finalmente, Orozco afirmó ser asintomático y se realizará otra prueba más adelante para saber si se curó.

"Estoy muy bien, gracias a Dios, no tengo ningún síntoma. Claro que me haré después otra prueba para descartar ese positivo y poder seguir mi vida normal”, concluyó.