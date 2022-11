Comentarista español confunde a joven sin piernas con un mono en inauguración del Mundial Qatar 2022

JOR, Qatar-. El Mundial Qatar 2022 ha dado mucho de qué hablar en sus primeras horas de vida y no precisamente por los partidos de futbol en sí, sino por lo que ha sucedido fuera de la cancha.

En la que fue la inauguración de la Copa Mundial Qatar 2022, Ghanim Al Muftah, joven influencer que participó en la ceremonia y que compartió escenario con Morgan Freeman, fue confundido con un mono por un comentarista español.

"No sé si esto es un mono o que si tú estás viendo lo mismo que yo. Es un mono, ¿no?", dijo un comentarista español al ver a Ghanim Al Muftah, joven influencer que no tiene piernas.

"No, no, no, es una persona, aunque parezca mentira" respondió uno de sus compañeros, comentario que causó molestia en redes sociales. El otro participante de la transmisión contestó "Es un señor sin piernas, el pobre".

¿Quién es Ghanim Al Muftah, el joven qatarí que fue confundido con un mono?

Ghanim al-Muftah es un joven de 20 años que sufre de una discapacidad, el Síndrome de Regresión Caudal, un trastorno raro que afecta el desarrollo de la parte inferior de la columna. Participó en la inauguración para dar un mensaje de inclusión.