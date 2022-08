Columbus Crew suma tres puntos tras derrotar 1-0 a Montreal Impact

Columbus Crew sumó tres puntos a su casillero tras ganar 1-0 contra Montreal Impact este miércoles en el MAPFRE Stadium. Columbus Crew encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 0-0 en el último duelo celebrado frente a New England Revolution. Con respecto al equipo montrealés, Montreal Impact no pasó de las tablas con un marcador de 0-0 ante New York City. Con esta derrota el equipo montrealés se situó en cuarta posición tras la finalización del partido, mientras que Columbus Crew es quinto.

El primer equipo en anotar fue el once de Columbus, que inauguró el marcador gracias a un gol de Zelarayán a los 14 minutos. Con este resultado finalizó la primera parte del partido.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda parte y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 1-0.

El técnico de Columbus Crew, Caleb Porter, dio entrada al campo a Degenek, Yeboah, Igbekeme y Artur en sustitución de Williams, Etienne, Díaz y Zelarayán, mientras que por parte de Montreal Impact, Wilfried Nancy sustituyó a Lappalainen, Piette, Quioto, Johnston y Toye por Brault-Guillard, Wanyama, Choiniere, Torres y Mihailovic.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a dos jugadores, una para los jugadores de Columbus y una para los jugadores de Montreal Impact. Por parte de los jugadores de Columbus Crew la tarjeta fue para Díaz y por parte de los jugadores montrealeses para Waterman.

Con esta victoria, el equipo de Caleb Porter ocupó el quinto puesto con 33 puntos al finalizar el encuentro, mientras que el conjunto dirigido por Wilfried Nancy se situó en cuarto puesto con 36 puntos.