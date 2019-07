Colin Kaepernick aspira a ganar Emmy con la NFL en contra

NUEVA YORK, EU.- Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, adquirió un lugar entre las voces más destacadas en EU a partir de su manifestación de rodillas durante la ceremonia del himno nacional previo a los partidos en NFL.

Por dichas razones, la compañía deportiva Nike optó por dar a Kaepernick un papel importante en su campaña ''Just Do It'' con motivo del 30 aniversario del propio eslogan.

La pauta emitida en septiembre de 2018, tuvo tan buena aceptación tanto del público en general como la crítica especializada que puede ganar un Emmy 2019 dentro de la categoría de mejor comercial.

En el anuncio también aparecen deportistas del nivel de LeBron James, Serena Williams y las seleccionadas de EU Alex Morgan y Megan Rapinoe.