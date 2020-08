¡Colchones que matan el Coronavirus! Messi invierte su seguridad y la de su familia

ESPAÑA – La seguridad y la salud de la familia no tiene precio para Lionel Messi, por lo que él se ha empeñado a mantenerla a salvo sin importar cuál sea el precio a pagar y tal así se vio cuando se supo que el astro argentino compró varias camas que supuestamente acaba con el Coronavirus, el valor estimado del mueble ronda entre los mil euros.

La tecnología ha tenido un gran avance en esta fuerte etapa de la pandemia del Covid-19, se han puesto a prueba miles de productos que sirven para contrarrestar las posibilidades de infección, por lo que lo interesante de este colchón es que también cuenta con una tecnología muy avanzada, la cual consiste en Viruclean, que son nanoparticulas de platas, las cuales van incorporadas a la textura del colchón, el efecto que causa es limpiar y eliminar el virus o cualquier tipo de bacterias.

Messi ha sido uno de los miles de los deportistas que han actuado de forma consiente para que tanto como él y su familia puedan sentirse seguro en medio de la contingencia, por lo que una medida sabía que tomó fue la adquisición de esos colchones para utilizarlos en su vivienda para mantenerse con más seguridad.

Según fuentes, Messi no fue el único que hizo la compra de los colchones, también le siguieron ejemplo su compatriota y compañero de la Selección Argentina, Sergio “Kun” Agüero, del Manchester City y el español Saúl Ñíguez, del Atlético de Madrid, quien inclusive opinó sobre los beneficios que ha tenido con el colchón.

“Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido me dormía a las cinco o seis de la mañana, desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, aseguró.