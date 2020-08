Clubes de MLS se unen a la NBA y cancelan sus duelos por protesta contra racismo

ESTADOS UNIDOS – Los jugadores de los Bucks de Milwaukee se deben sentir más orgulloso por el cambio social que quieren implementar en Estados Unidos y en todo el mundo, su objetivo principal, respecto a la lucha por la igualdad racial y este miércoles ha sido un día más que especial, pues fue el inicio de un movimiento con un enorme impacto como el de “Black Lives Matter”, el cuadro no salió para disputar su duelo contra los Magic de Orlando, como forma de protesta por el ataque policial contra el afroamericano Jacob Black y las ligas de la MLB y MLS se les unió.

Por su parte, en la MLS los primeros equipos que se solidarizaron con los Bucks y quisieron actuar de la misma manera fueron el Inter de Miami y Atlanta United, quienes disputarían la fecha cuatro de la temporada 2020, pero ambos clubes tuvieron el mismo pensamiento de apoyar y hacer más grande el movimiento que iniciaron los Bucks, por lo que después de varios minutos de reunirse y platicar sobre el tema, no se jugó el partido.

Después de enterarse de que dichos equipos tomaron la iniciativa para hacer más masivo el acontecimiento sobre la propuesta contra el racismo, los demás clubes que tambien estaban programados para jugar este día, de igual manera siguieron el ejemplo y tomaron las medidas para no salir a las canchas a jugar.

Los otros partidos que no se celebraron fueron los de San José Earthquakes vs. Portland Timbers, LAFC vs. Real Salt Lake, FC Dallas vs. Colorado y LA Galaxy vs. Seattle Sounders. La organización de la MLS apoyo al cien por ciento las decisiones de cada uno de los conjuntos.

El único enfrenamiento que si se disputó fue el del Orlando City en contra de Nashville, donde el primer cuadro salió victorioso al ganar por 3-1. Los dos clubes tomaron la decisión de jugar porque no estaban enterados de que, si los demás equipos harían lo mismo y no recibieron ningún tipo de respuesta, por lo que se realizó.