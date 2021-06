Clippers obligan a un sexto juego al vencer a los Suns

Phoenix, Arizona.- Paul George tomó el control del juego con 41 puntos y los Clippers de Los Ángeles no se intimidaron afrontando la eliminación como visitantes al vencer 116-102 a los Suns de Phoenix para obligar un sexto juego en las Finales de la Conferencia del Oeste.

Con todo a su favor para conseguir su primer pase a las Finales desde 1993, los Suns estuvieron abajo casi todo el encuentro, a excepción de unos segundos en el tercer cuarto, y tendrán que viajar de nueva cuenta a Los Ángeles para jugar el miércoles en busca del triunfo que les hace falta.

Los Clippers no contaron con su centro titular Ivica Zubac y Kawhi Leonard, quien no ha jugado en toda la serie y no se espera que vuelva el resto de los playoffs.

George metió 15 de sus 20 intentos a la canasta para terminar con 41 unidades, además de conseguir 13 rebotes y 6 asistencias.

Reggie Jackson le siguió con 23 unidades, mientras que Marcus Morris terminó con 22 para unos Clippers que respondieron a todos los intentos de los Soles de reacción.

Devin Booker lideró a Phoenix con 31 puntos, mientras que Chris Paul terminó con 22 unidades y 8 asistencias.