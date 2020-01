Clayton Kershaw no cree que Astros de Houston estén arrepentidos por robo de señas

LOS ÁNGELES, California – Tras el escándalo que protagonizó el equipo de los Astros de Houston al ser culpables del uso de robos de señas en la campaña del 2017 y en la postemporada donde ganaron la Serie Mundial, Clayton Kershaw, la figura de los Dogder de Los Ángeles, habló al respecto del tema.

Ningún jugador de Houston ha mostrado algún arrepentimiento y han hablado respecto al tema, solamente Dallas Keuchel, quien militó para el equipo en ese año, se disculpó de las malas mañas que utilizó su ex escuadra.

Por ese motivo Kershaw declaró que duda de la credibilidad de que Astros sienta algún remordimiento por este suceso, ya que no ha habido declaraciones de los peloteros, ni han mostrado afectos de culpa.

Es un poco interesante que los jugadores de los Astros no hayan pedido perdón o lo hayan sentido en serio o algo así, "Simplemente no hay mucho remordimiento todavía, dado que ellos ganaron una Serie Mundial, y no la están perdiendo, así que no lo sé", señaló.