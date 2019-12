Cimarrones no tendrá rival en su debut por fallecimiento

COLIMA, Colima.- El repentino fallecimiento del empresario Jimmy Goldsmith, propietario de los Loros de Colima, sentenció la desaparición del equipo y frustró su reaparición en el Ascenso MX. Así lo reveló Víctor Hugo Mora, hasta el viernes entrenador del equipo, a EL UNIVERSAL Deportes.

“Sostuvimos una reunión de dos horas con abogados de la familia Goldsmith”, relata Mora en entrevista. “Ellos nos dijeron a cuerpo técnico, futbolistas y personal administrativo que la familia no le interesaba ser dueños del equipo, porque no era negocio. Por eso decidieron que el equipo no continuara”, cuenta.

La decisión provocó que cuerpo técnico, futbolistas y miembros de personal administrativo no tuvieran empleo a partir del viernes por la tarde. Mora relata que los abogados se reunieron uno con uno de los miembros de los Loros para pactar el pago del resto de sus contratos que, según él, sólo les restaban seis meses.

La noticia de la desaparición de los Loros fue tan repentina como intempestiva. Apenas el lunes pasado se difundió el fallecimiento de Goldsmith por un paro cardiaco, el jueves por la mañana los futbolistas y el cuerpo técnico se enteraron de la desaparición del equipo y ese mismo día, pero por la noche, este diario pudo confirmar la desaparición del equipo.