Chucky Lozano repite su gol vs Alemania ahora en la Champions

NAPOLÉS, Italia.- El partido para Napoli e Hirving "Chucky" Lozano comenzó cuesta arriba ante el Red Bull Salzburgo, rival directo por el pase a ronda de eliminatorias de la UEFA Champions League.

Apenas se disputaba el minuto once del partido, y la escuadra italiana ya tenía un penalti en contra que Erling Braut Haland cambió por gol para poner el momentáneo 1-0.

No obstante, antes del final del primer tiempo apareció el muñeco diabólico azteca, pues "Chucky" no desaprovechó un gran desdoble y pase del capitán belga Dries Mertens; Lozano tomó el balón enganchó de izquierda, condujó un poco a su perfil fuerte para sacar un tiro raso pontente al que no pudo llegar el arquero.

El atacante mexicano colocó de esa manera el empate parcial 1-1 con un gol muy parecido al que le anotó a Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

A falta de dos jornadas por jugarse, el destino de napolitanos y austriacos aún está en sus manos y de momento dividen puntos en el estadio San Paolo, resultado que beneficia al equipo del mexicano.