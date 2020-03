Christian Wood se molesta con Pistones por revelar su positivo por coronavirus

ESTADOS UNIDOS - El entrenador de los Pistons de Detroit, Dwane Casey, dijo que el ala-pívot Christian Wood no quería que el resultado positivo que dio al coronavirus se supiera públicamente.



Casey admitió que en la organización de los Pistons "estábamos completamente desconcertados cuando se filtró la información".



Agregó que Wood "estaba molesto porque su nombre salió a la luz. Él no lo dijo. Y lo peor fue que se dio a conocer antes de que tuviera la oportunidad de decírselo a su madre".

Casey señaló que ese factor fue lo que de alguna manera más afectó a Wood."Estaba muy enojado con eso", continuó Casey. "Le dije a nuestro personal: 'Esto no es profesional. Esto no puede volver a ocurrir'. Fue muy injusto para nuestro jugador".Varios equipos han anunciado que sus jugadores dieron positivo por el coronavirus, pero protegen sus identidades.Los Lakers de Los Ángeles anunciaron el 19 de marzo que dos de sus jugadores recibieron resultados positivos, pero sus nombres no han sido revelados.



Algunos jugadores han optado por hacer públicos sus resultados. Después de que los Celtics de Boston anunciaran que uno de sus integrantes dio positivo, y el base-escolta Marcus Smart confirmó a través de las redes sociales que él era el jugador en cuestión y pedía que todos se tomasen el serio lo de la cuarentena y el distanciamiento social.



Casey dice que los Pistons están en contacto continuamente con Wood después de su diagnóstico.



"Es un chico joven, vive solo, así que queríamos mantenernos en contacto con él", explicó Casey.





Agregó que "por lo que puedo decir, pasa la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos y tranquilo".



Wood, de 24 años, se ha recuperado completamente del virus, dijo su agente el pasado miércoles.



Según los informes, recibió un resultado negativo de la prueba. Ningún otro jugador de los Pistons dio positivo.