Christian Rivera confía en el plantel de Xolos

El capitán de Xolos, Christian Rivera, dijo que para cambiar la realidad del equipo le pide a sus compañeros que recuerden quiénes son.

El mediocampista colombiano que recientemente cumplió 100 partidos con los rojinegros se quedó con el gafete después de la repentina salida de Alexis Canelo cuando el Apertura 2023 ya estaba en marcha.

Rivera es la voz de mando en un plantel que ha tenido un rendimiento irregular y pide a sus compañeros tener más confianza para salir de un momento difícil.

“Que nos miremos a la cara todos y nos demos cuenta del plantel que hay. Las caras que hay, aquí tenemos jugadores ganadores, con mucha experiencia, que han sido campeones. Y necesitamos de todos ellos”, compartió en conferencia de prensa.

Sobre la manera en la que asumió el rol otorgado por Miguel ‘Piojo’ Herrera hace unas semanas, dijo que trata de ser el mismo jugador y persona que siempre ha sido.

Hablé con varios (capitanes con los que ha coincidido). Me dijeron que no perdiera mi esencia, que fuera lo que siempre he sido. Aprecio a mis compañeros, les dije que la cinta no me ponía por enfrente de nadie y que iba a seguir dando lo mejor de mí dentro de la cancha”, expresó.