Christian Martinoli confiesa que fue al psiquiatra tras incidente con Miguel Herrera

Luego de la agresión que Christian Martinoli sufrió de parte de Miguel Herrera en 2015, tuvo que buscar ayuda profesional, debido a la ansiedad que le provocó el incidente, reveló el comentarista de Tv Azteca a diario Récord.

Lo que pasó en Filadelfia me generó un poco de ansiedad y busqué atención médica, para relajarme fui con el psiquiatra, le conté cómo estaba, y me dijo que sólo me faltaban hue... para ser un psicópata, así que me recomendó tomarme unas pastillas o irme a vivir a Finlandia, entonces me tomé las pastillas”, relató.