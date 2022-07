Christian Eriksen hace un año sufrió paro cardíaco y estuvo cerca de morir; hoy es nuevo futbolista de Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra-. La vida de muchas vueltas y todo puede cambiar en el transcurso de un año, pues Christian Eriksen se convirtió este viernes 15 de julio en nuevo futbolista del Manchester United en la Liga Inglesa.

Después de que el mediocampista danés se desvaneció en plena cancha al sufrir un paro cardíaco en la Eurocopa 2020 y de que "murió por unos segundos", Eriksen fue anunciado de forma oficial nuevo jugador de los 'Red Devils' por los próximos tres años.

A través de un comunicado, Manchester United anunció el fichaje del jugador que, hace un año, luchaba por su vida y que se pensaba que no volvería a las canchas. Se convirtió en el segundo refuerzo de cara a la temporada 2022-23.

Christian Eriksen is a RED! ✍️�� #MUFC || @ChrisEriksen8

"Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble", declaró el danés.