‘Chofis’ López se defiende tras críticas por supuesta fiesta durante confinamiento

Javier Eduardo López, mejor conocido como la ‘Chofis’, salió a defenderse de las críticas que le hicieron después de que presuntamente estuvo en una fiesta este fin de semana, en medio de la pandemia del coronavirus.

El futbolista de Chivas subió una historia a su cuenta de Instagram donde no dio ninguna explicación sobre el video publicado por su novia, argumentando que la gente solo habla por hablar.

No puedo creer de la gente envidiosa que no tiene nada que hacer con sus vidas, de verdad de corazón si no están bien enterados de las cosas no digan nada. Lo único que provocan son puros chismes que al final de cuentas hacen que la gente piense mal de uno. Les mando un abrazo y si les contara no lo entenderían”, dijo.