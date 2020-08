"Chofis" López responde a los fanáticos de Chivas a su falta de apoyo hacia él

MÉXICO – Ante el poco apoyo y amor que ha recibido por parte de la fanaticada del Rebaño Sagrado, Eduardo “Chofis” López aseguró que sus contrarios no han parado de criticarlo constantemente desde que forma parte de las Chivas, por lo que es una situación que no le afecta mucho, pero si ve como algo triste.

“Últimamente me han criticado muchísimo, se dejan llevar por lo que se dice en redes sociales.Los mexicanos son muy negativos, en vez de apoyar al mexicano, en este caso la afición en vez de apoyar al jugador de fija en qué es lo que está haciendo mal”, explicó.

El jugador se ha sentido excluido de los seguidores de Chivas, quienes, si han mostrado un gran amor por otras figuras como Juan José Macías, quien es la nueva sensación del cuadro tapatío y ha tenido una gran aceptación por los hinchas, mientras que a “Chofis” solo se centran en intentar destacar sus errores.

“Todo me han criticado, todo. En el partido contra León me tocó jugar siete minutos, nada. Nos tocó estar en una situación en la que el León nos estaba dando una paseada, nos estaba dando toque. Ya nadie podía hacer nada, lo único era correr y ya, no podíamos tener el balón. Se habló más de los siete míos que del equipo”, afirmó.