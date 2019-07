Chivas se motiva por descenso para ser campeón

GUADALAJARA, Jalisco.- Si se piensa negativo o con miedo, solamente se cosecharán fracasos o logros a medias. Por eso en el Guadalajara se ponen metas altas, para lo cual piensan en grande y positivos, refirió el presidente Amaury Vergara, quien ve a su equipo peleando lo más alto de la tabla general y por consecuencia, olvidándose del descenso.

"Nosotros no pensamos en cifras, pensamos en campeonatos. Siempre hay que aspirar al máximo en el campeonato. Por supuesto que pensamos también que Chivas debe estar en cierto número de posiciones, en ciertas posiciones. A eso estamos apuntando. No pensamos en el descenso, pensamos en los primeros lugares. Los torneos pasados nos sirvieron para reflexionar. No pensamos en cifras, pensamos en campeonatos”.

Amaury precisó que la plantilla se refrescó pensando en lo mejor, porque hay ciclos que se terminan y quienes ya no están, es por ese motivo para dar paso al nuevo proyecto, el cual es ambicioso.

“Nosotros no pensamos en poco, poquito, en refrescar. Estamos pensando en hacer cambios importantes en el equipo, por eso estamos presentando este plantel, creo en él porque es nuevo, con una actitud y compromiso. Estamos todos muy conscientes de dónde estamos, en donde debemos estar. No estamos pensando en el descenso, estamos pensando en los primeros lugares de este torneo”.

El dirigente dijo haber realizado un auto de reflexión profundo, analizó los movimientos que realizaron en el último torneo para tomar una determinación, lo cual fue simple: para daños drásticos, soluciones drásticas con cambios de fondo.

“Reflexionamos, confrontamos todas las cosas que teníamos que cambiar. Hemos hecho grandes cambios para adentro de la institución, de hablar con los jugadores y eso se verá reflejado en el plantel que tenemos. Los que llegan, están conscientes. Quienes se van es porque se cierra un ciclo, se tienen que cambiar los vestidores y un proyecto, que es el del club deportivo Guadalajara”.