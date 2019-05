Chivas quiere sacarle provecho a José Juan Macías

GUADALAJARA, Jalisco.- José Juan Macías es la nueva joya de la Liga MX y el Guadalajara tiene tres ideas para sacarle provecho.



El sueño de Tomás Boy es tenerlo de regreso en julio, pero él y la directiva saben que no será sencillo que el León lo ceda, porque le queda medio año de préstamo.



Por eso la dirigencia, encabezada por José Luis Higuera, pedirá a dos valores de la cantera del Pachuca a cambio del pase del delantero tapatío.



Víctor Guzmán y Erick Aguirre son los únicos futbolistas que las Chivas aceptarían a cambio de Macías para cerrar el trato desde ahora.



Así lo confirmó una fuente cercana a la institución hidalguense, que sabe los requerimientos de Higuera para formalizar el traspaso definitivo del delantero al León.



Si el Grupo Pachuca no acepta la propuesta, la segunda opción es que pague en diciembre los 15 millones de dólares en los que está fijado el precio de pase.



Si León no paga, Chivas lo quiere de regreso en diciembre, como está acordado. No estaban dispuestos a intercambios, pero ahora aceptan sólo si van el 'Pocho' y Érick. No quieren a ningún otro jugador. No les interesa ninguno. Quieren a esos dos, el dinero o a Macías de regreso", informó la fuente.