Chivas-Atlas, el clásico que en Guadalajara nadie quiere perder

Chivas y Atlas se enfrentan hoy en el Estadio Jalisco en un Clásico Tapatío donde estará en juego el orgullo y la posición en la tabla, en busca de dos equipos que pelean su lugar en la reclasificación.

Aunque para el resto del País, el clásico más importante del futbol mexicano es el Chivas-América, en Guadalajara es este el partido en el que más se desborda la pasión, consideró el analista de TV Azteca, David Medrano Félix.

“Para quien no vive o no ha vivido en Guadalajara es difícil entender que sea un partido tan importante porque hace muchos años que Atlas no pelea por cosas importantes, Chivas se mete cada seis torneos a una Liguilla, entonces como que la gente que vive fuera de Guadalajara dice que exageran los ‘jalisquillos’, pero creeme que sí es un partido muy importante”, dijo en entrevista para EL IMPARCIAL.

Además de lo que representa este encuentro para jugadores y aficionados, el resultado es vital para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la reclasificación y la posición que tendrán.

Guadalajara con su triunfo sobre Monterrey ya está a un triunfo de los Rojinegros, es decir, hasta antes de ese juego daba la impresión de que Chivas tenía un muy mal torneo y de que Atlas tenía un muy buen torneo, y resulta que si ganan las Chivas habrán empatado en puntos”, destacó.

Para David Medrano, la continuidad de Víctor Manuel Vucetich al frente de Chivas está muy comprometida y meterse a la repesca e incluso avanzar no sería suficiente para mantener el puesto, ante la irregularidad que ha tenido el Rebaño.

“Yo creo que si Vuce no llega a la final, Guadalajara cambiará de técnico para el próximo torneo, porque de repente partidos como el de Monterrey les hemos visto algunos y al partido siguiente todo vuelve a lo que parece ser la normalidad de este Guadalajara. Yo no veo con mucho futuro la estadía del profe Vucetich”, consideró.

El juego entre Atlas y Chivas comienza a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por Azteca 7.