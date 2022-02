'Chiquimarco' y 'Paco' Chacón, famosos ex árbitros mexicanos, se insultan en Twitter

México venció 1-0 a Panamá en el Octagonal Final de Eliminarias Concacaf el pasado miércoles con un penal polémico, el cual provocó una discusión entre 'Chiquimarco' Rodríguez y 'Paco' Chacón, dos famosos ex árbitros mexicanos.

Todo comenzó cuando Francisco Chacón (TV Azteca) twitteó que el penal de México fue "inexistente", y fue entonces que Marco Antonio Rodríguez (Televisa) cuestionó a 'Paco' al preguntarle si quiere ver al 'Tri' fuera del Mundial Qatar 2022.

"¿Quieres ver a México fuera del mundial? No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo sí te conozco. No manipules a la gente", escribió Rodríguez, por lo que llegó la respuesta de 'Chacón'.

"Yo te conozco más a ti, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador invicto en Europa. P.D claro que quiero ver a México en el mundial, besos", contestó Francisco Chacón.

Yo te conozco más a tí, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador invito en Europa ������������. P.D claro que quiero ver a México en el mundial, besos. https://t.co/zUsyx2Ip6c — Francisco Chacón (@pacochaconmx) February 3, 2022

Siguió la discusión entre los ex árbitros

"Recibo tus besos con agrado, siguen siendo agrios como siempre. Me gustaría leer un argumento tuyo relacionado con el tema arbitral. Por supuesto sigo invicto y seguiré invicto pero no fue por transa, mentiroso, manipulador ni traicionero. P. D. Nunca pudiste ganarme en nada", escribió 'Chiquidracula'.

"Te habías tardado, siempre con tus aires de grandeza, mejor métete al sarcófago y duérmete. P.D. A ti nunca te ha ganado nadie en nada, eres un dios, gracias por existir", fue la respuesta de Francisco Chacón.