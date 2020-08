Chiefs permitirá el acceso del 22 por ciento de su capacidad de espectadores contra Texans

ESTADOS UNIDOS – Aun no se ha podido dar por hecho que todos los equipos de la NFL puedan recibir a sus seguidores en los partidos que disputen como locales, ya que la pandemia del Coronavirus no ha cesado en su totalidad y conforme se informa a nivel mundial, faltará un largo lapso para que se contrarreste, por lo que algunas franquicias han hablado de que no recibirán a sus fanáticos en los primeros partidos, pero otros salen a decir que sí lo harán, como los Chiefs de Kansas City.

La organización declaró que lo que se planeó se pudo concretar, que era poder vender boletos para la primera fecha de la temporada, donde se enfrentarán contra los Texans de Houston en el Arrowhead Stadium el próximo 10 de septiembre. El equipo anunció que ha visualizado un total de 16 mil butacas ocupadas para presenciar el partido inaugural.

Para seguir con los protocolos de seguridad que les impusieron a los deportes en su regreso a los Estados Unidos, los Chiefs solamente admitirá el 22 por ciento del verdadero cupo del recinto, pues en verdad el estadio cuenta con la capacidad de 72 mil 936 espectadores, pero para poder tener más protección y mantener sana distancia, será reducido el acceso al público.

También el equipo declaró que conforme vayan pasando los meses y se vayan reduciendo los contagios diarios de Covid-19 en Estados Unidos, se encargará de ir adaptando la cantidad permitida de aficionados que puedan presenciar un partido en el estadio.

Los Chiefs son los actuales campeones de la NFL al ganar la edición del Super Bowl LIV, donde se enfrentaron en la final contra los 49ers de San Francisco, a quienes doblegaron por marcador de 31-20 y el mariscal de campo Patrick Mahomes se llevó el MVP.