Chicharito y Sarah Cohan promocionan libro de Diego Dreyfrus; redes creen que rompieron

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que se le atribuyera el mal momento en la carrera futbolística de Chicharito, Diego Dreyfus, coach de vida del ex Manchester United, dejó especulando nuevamente a varios seguidores del futbol y su relación con el delantero mexicano.

Esto por un fragmento de un capítulo de su podcast que tituló "te amo tanto que no te tengo", en el que hace alusión a una posible relación, que ya "no tendría miedo" de ocultar.

Cierro los ojos y me imagino, toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni si quiera a tus hijos o esposo, el gran amor que nos tenemos", dice Dreyfus al final del audio.