‘Chicharito’ se siente en el “lugar correcto en el momento correcto” en el Galaxy

LOS ÁNGELES, California.- Los Ángeles Times publicó una entrevista con Javier Hernández, cuya llegada al Galaxy se hará oficial hoy martes, quien afirmó que su intención de arribar a la MLS no es retirarse, si no buscar tener más minutos de juego.

Voy a jugar. Eso es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los gerentes decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de a mí. Y ahora, LA Galaxy, el gerente del club y la liga, me dice: 'Mira, Javier, queremos darte toda la confianza, toda la confianza para ayudarnos', y por eso estoy tomando esto oportunidad", expresó el ‘Chicharito’.