"Chicharito" se ausenta en el "Clásico del Trafico" contra LAFC por lesión

ESTADOS UNIDOS – En estos momentos se está celebrando el “Clásico del Trafico” entre LA Galaxy y LAFC y el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández no se encuentra en el campo de juego, pues debido a una lesión en su pantorrilla no fue convocado en la alineación titular y se teme que se pierda el resto de la temporada.

Antes del jueves se contaba con la participación del “Chicharito” para el esperado encuentro entre los equipos californianos, sin embargo, durante el entrenamiento de dicho día sufrió la lesión en su pantorrilla, de la cual no se pudo recuperar, por lo que tuvo que ser descartado para el partido.

La nueva competencia MLS Is Back se está celebrando en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando, Florida, por la pandemia del Coronavirus, pero no ha sido lo esperado para la organización, ya que equipos han presentado contagios durante su hospedaje y se han tenido que postergar encuentros.

Chicharito llegó a finales de enero con el LA Galaxy, con el objetivo de convertirse en la nueva estrella de la MLS, pero tiene un gran reto por enfrente al que debe superar, su compatriota Carlos Vela, del LAFC, pero no ha sido laureles para el “Chicharito”, ya que apenas ha marcado una sola anotación.

Dicha anotación la marco el lunes pasado contra el Portland Timbers, donde tuvo un papel regular en el duelo, ya que tuvo una falla garrafal cuando no pudo anotar gol al cobrar un penalti, pero remedió el error al compensarlo con su primer gol en la MLS.