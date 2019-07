'Chicharito' revela que su futuro 'no está en sus manos'

LONDRES, Inglaterra.- A pesar de que se encuentra en la pretemporada del West Ham por Asia, Javier Hernández asegura que su futuro con el club es incierto.

Es una decisión que no está en mis manos. No depende de mí, puedo decirle al club que quiero irme, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme”, expresó ‘Chicharito’ en entrevista para Sky Sports UK.