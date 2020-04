'Chicharito' revela otros apodos que tenía en la adolescencia

Javier Hernández fue entrevistado por Sofía Niño de Rivera en su canal de YouTube, donde el futbolista habló de diversos temas con respecto a su infancia.

En el momento en el que la comediante y standupera le comentó que no le parecía que la mayoría de las personas lo llamaran ‘Chicharito’, el delantero del Galaxy aseguró que se siente acostumbrado, debido a que desde niño tuvo varios apodos, algunos de ellos no muy de su agrado.

Tuve como 500 mil apodos desde que estuve chico. La verdad es que poca gente me llama por mi nombre. Me decían en la secundaria 'Chichis Chichis' y luego mucha gente me empezó a decir 'Boobs'", recordó Hernández.

Hablando de sus primeros años de vida, el futbolista tapatío compartió otra de sus pasiones en la niñez, pues compartió que compró 18 figuras de colección de los Caballeros del Zodiaco, anime del cual presumió ha vuelto a ver 73 capítulos durante lo que va de la cuarentena.

“Compré 18 monos de colección de mi caricatura favorita de niño, de los Caballeros del Zodiaco. Justo cuando empezó la cuarentena me aventé la serie hasta cuando luchan contra los Caballeros Dorados, no sé cuánto capítulos sean, pero me la aventé en una semana y dije ‘no mam…, a ver si venden las figuras’ y las vi en Amazon y a comprarlas, chin… su mad…”, contó a Niño de Rivera.