‘Chicharito’ rechaza comparaciones con Vela tras decidir jugar torneo de la MLS

Los futbolistas mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela han sido comparados recientemente y no necesariamente por temas deportivos.

Ambos con esposa embarazada y un hijo pequeño en casa, el futbolista del LAFC anunció hace unos días que no jugaría esta temporada para salvaguardar la integridad de su familia, a diferencia del jugador del Galaxy, quien si disputará el certamen pese a vivir la misma situación.

‘Chicharito’ pidió se le dejara de comparar con su compatriota, pues solo él y su familia conocen los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Tenemos una muy buena relación (con Vela). No es que yo tomé la decisión correcta y él no. Necesitamos ser muy respetuosos. Sólo nosotros sabemos lo que sucede con nuestras vidas y nuestras familias", dijo el ex delantero del Sevilla en conferencia de prensa.

Explicó que gracias a su cuñada llegó a apoyar en casa y a los protocolos de seguridad que implementa la MLS, fue un poco más fácil tomar esta decisión.

“Fue una decisión difícil, pero nosotros contamos con la ayuda de mi cuñada que viajó de Nueva York. Es complicado, pero yo quería venir y tratar de ganar este torneo. Lo discutimos en casa y fue nuestra decisión.

“No estuviera aquí si no me sintiera seguro. No hubiera tomado ningún riesgo si no me sintiera seguro aquí. Los protocolos son los mejores posibles. La vida no es perfecta pero reitero, si no me sintiera seguro, no estaría”, concluyó.