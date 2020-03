'Chicharito' opina que Carlos Vela es mejor que Cuauhtémoc Blanco

Javier Hernández volvió a ser cuestionado sobre temas polémicos, y en esta ocasión, en entrevista para ESPN, se le preguntó sobre el futbolista mexicano más talentoso, donde escogió a su contemporáneo Carlos Vela por encima de Cuauhtémoc Blanco, símbolo del americanismo.

A decir de ‘Chicharito’, el delantero del LAFC está muy por encima del resto de los jugadores aztecas.

Sin ninguna duda Vela (es el mexicano más talentoso), con todo respeto a Cuauhtémoc. Hubo una entrevista que me hicieron con el West Ham, (tenía que elegir) como cinco o diez jugadores mexicanos top en toda la historia, y puse a Vela en el quinto exactamente, no por la carrera que ha tenido, porque puede ser exitosa o no exitosa, sino por el talento que tiene. Yo lo vi desde que tenía 15 años. Yo te lo puedo afirmar", expresó el delantero del Galaxy.