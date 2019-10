'Chicharito' no tiene garantizada la titularidad ante el APOEL

SEVILLA, España.- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, mencionó no saber si alineará a Javier Hernández en la segunda jornada de la Europa League, cuando su equipo se mida al Apoel.

"Ha llegado al final de la pretemporada, ha jugado bastantes minutos y seguirá jugando y teniendo sus opciones. Mañana podría ser titular, o no. Tengo la idea de sacar el mejor equipo posible. Yo no lo llamo rotaciones, lo llamo gestión de plantillas. Trataremos de sacar el once más competitivo", argumentó.

Además, el director técnico no menosprecia a su rival y por el contrario, destacó sus cualidades, asegurando que no la tendrán nada fácil.

"El APOEL en el minuto 70 de la vuelta eliminaba al semifinalista de la Champions (Ajax). Hace dos temporadas al Atheltic lo elimina en la Europa League. La realidad futbolística no es esa. Mañana tenemos que ganar los tres puntos haciendo un gran partido, respetando al máximo la competición y al rival. No existen equipos fáciles en esta competición", opinó.