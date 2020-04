"Chicharito" muestra su lado infantil al proclamarse admirador de Caballeros del Zodiaco

ESTADOS UNIDOS - La cuarentena ha logrado revivir el niño que tiene adentro el jugador mexciano Javier “Chicharito” Hernández, quien durante su estadía en su hogar por la contingencia del coronavirus se ha tomado el tiempo en revivir una parte de su infancia al ver de nuevo la serie de “Los Caballeros del Zodiaco”.

El jugador mexicano, quien recién llegó al LA Galaxy en enero como la próxima figura de la MLS, no oculta ni se avergüenza de su fanatismo por dicha caricatura, pues al contrario, lo presume con todo el orgullo de su alma.

Es tan grande su admiración por la saga, que inclusive el “Chicharito” presumió que está armando su pequeña colección de guerreros, pues hace días compró 18 figuras coleccionables por la vía del internet, las cual adquirió por la página de Amazon.

“Compré 18 monos de colección de mi caricatura favorita de niño, de los Caballeros del Zodiaco. Justo cuando empezó la cuarentena me aventé la serie hasta cuando luchan contra los Caballeros Dorados, no sé cuánto capítulos sean, pero me la aventé en una semana y dije ‘no m..es, a ver si venden las figuras’ y las vi en Amazon y a comprarlas, chingue su ma…”, manifestó.