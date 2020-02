‘Chicharito’ estuvo en primera fila del homenaje de Kobe Bryant

Como representante del equipo del Galaxy de Los Ángeles, Javier Hernández estuvo presente en el Staples Center durante el homenaje los Lakers le hicieron a Kobe Bryant.

El delantero estuvo en primera fila, acompañado de su esposa Sarah Kohan para el partido de los locales ante los Trail Blazers, justo a un lado de las dos sillas que vestían el jersey de ‘Black Mamba’ y de su hija Gianna, fallecidos junto a otras siete personas en el accidente aéreo el pasado 26 de enero.

‘Chicharito’ y su pareja compartieron diversos momentos de la velada en sus historias de Instagram, desde la interpretación de “See You Again” por Charlie Puth y Wiz Khalifa, LeBron James dejándolo todo en la duela, entre otros

El homenaje estuvo lleno de detalles emotivos, pues las butacas se adornaron con el jersey de Bryant, además de sus números hechos a modo de adornos florales, así como las palabras de James y la reproducción de un video especial.

Ahora que Hernández vivirá la experiencia de la MLS, podrá ser común verlo en eventos de este tipo, como partidos de la NBA, al igual que su compatriota Carlos Vela, o del mundo del espectáculo, pues la semana pasada presenció la entrega de los premios Grammy.