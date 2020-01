‘Chicharito’ asegura que en Europa se conoce más a la MLS que la Liga MX

Javier Hernández afirmó en entrevista para el Galaxy que contrario a lo que muchos piensan, en Europa conocen más la MLS que la Liga MX.

Me consta y esto no es nada más porque llegue a jugar a la MLS, que en las ligas que he estado y en los países que he estado, que la gente sabe más de la MLS que de la liga mexicana, algo que a mi me encantaría, no al revés, pero que estuviera a la par porque la verdad es que la liga mexicana no se sigue mucho en Europa por más que la gente piense que sí", explicó ‘Chicharito’.