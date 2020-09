"Chicharito" ansioso por regresar al LA Galaxy después de dos meses fuera

ESTADOS UNIDOS – Transcurrieron más de dos meses para que el caza goles mexicano Javier “Chicharito” Hernández pudieran estar preparado para estar de vuelta con el LA Galaxy en medio de la temporada ya desarrollada y aunque el azteca llegó como un punto fuerte en la alineación del conjunto, sus compañeros han sabido librar las batallas y se refleja en las cinco victorias dentro de la temporada de la MLS.

En medio de la pandemia del Covid-19 la organización de la liga creó un torneo alternativo en medio de la contingencia, la “MLS is Back”, donde se celebró en la “burbuja” de Orlando, Florida. El mexicano tuvo participación en el certamen, pero sufrió una desafortunada lesión, que lo obligó retirarse.

Pero para el “Chicharito” será un nuevo inicio con su plantilla, con la cual llegó a finales de enero como la nueva estrella de Estados Unidos, sin embargo, la pausa que tuvo la competencia a finales de marzo por la pandemia y su lesión no lo han dejado exponer su máximo potencial.

“Ansioso no, estoy emocionado, estas cosas no se las deseas a nadie porque tu salud no está bien pero esto te da valorar qué es lo que quieres, las oportunidades y esto me vino a dar para ponerme en mejor forma en todos los aspectos y regreso muy tranquilo porque el equipo está jugando muy bien”, declaró.