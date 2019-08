"Chicharito" Hernández no es convocado; se acercaría al Sevilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Hernández no fue incluido en la nómina del West Ham para su encuentro de la Premier League contra el Norwich City de este sábado.



No hay lesiones ni bajas de juego del "Chicharito".



El delantero ha estado vinculado en rumores que lo ponen en el Sevilla de España y se habla de que hay serías conversaciones para que esto se cierre. Por eso no habría sido llamado al juego.

Incluso el técnico de los Hammers había señalado previo al encuentro que "Javier Hernández se ha recuperado de la pequeña lesión en la rodilla que sufrió la semana pasada, lo que significaba que no podía jugar".



West Ham espera vender al mexicano mínimo por 8.8 millones de dólares. Se dice que el cuadro inglés rechazó las dos primeras ofertas que Sevilla hizo por él.

El "Chicharito" ha dicho que está dispuesto a dejar a los Hammers para tener mayores oportunidades de juego.