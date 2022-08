Chicago Fire se queda con los tres puntos después de vencer 3-2 a Charlotte FC

El pasado sábado Chicago Fire ganó 3-2 ante Charlotte FC. Charlotte FC llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras lograr la victoria por 3-0 frente a DC United. Por su parte, Chicago Fire se tuvo que conformar con un empate a cero ante Atlanta United. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Carolina del Norte es noveno al finalizar el encuentro, mientras que Chicago Fire es séptimo.

El primer equipo en anotar fue Charlotte FC, que estrenó el luminoso gracias a un tanto de Reyna apenas unos minutos después del pitido inicial, en el minuto 1. No obstante, Chicago Fire reaccionó e igualó la contienda a través de un gol de Przybyłko a los 21 minutos. Con posterioridad anotó el once de Illinois a los 24 minutos mediante un gol de Navarro. Empató el once de Carolina del Norte con un tanto de Swiderski poco antes del final, concretamente en el 45. Tras esto, el primer periodo acabó con un marcador de 2-2.

El segundo tiempo arrancó de forma positiva para Chicago Fire, pues supo aprovechar la ocasión y logró atravesar la red de su rival con otro gol de Przybyłko, que lograba de esta manera un doblete en el minuto 52, acabando el enfrentamiento con un resultado definitivo de 3-2.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Charlotte FC dio entrada a Mora, Jones, Shinyashiki, Alcivar y Ríos por Corujo, Mcneill, Reyna, Bender y Lindsey, mientras que Chicago Fire dio entrada a Herbers, Gutierrez, Andre Reynolds Ii y Durán por Giménez, Torres, Mueller y Shaqiri.

El árbitro del encuentro mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Gaines y Jones de Charlotte FC y Przybyłko, Sekulić y Mueller del equipo de Illinois fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con esta derrota tras el encuentro, Charlotte FC se ubicó en el noveno puesto de la tabla con 29 puntos. Chicago Fire, por su parte, se quedó en séptimo lugar con 30 puntos.