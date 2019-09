'Chelís' anunció su retiro como director técnico

PUEBLA, México.- El final de una era marcará José Luis Sánchez Solá, una vez que anunció su retiro como entrenador este martes. Tan solo hace unas semanas, fue despedido del banquillo del Puebla.

Luego de 13 años de trayectoria en los banquillos, admitió que decidió alejarse de las canchas porque desea vivir con tranquilidad, harto de ver como se manejan la mayoría de los equipos en la Liga MX.

No me arrepiento de nada. Te das cuenta de que las cosas ya no son como antes, hoy en día se desvirtúa la verdad. Mi forma de ser no encaja como son las cosas hoy en día en el futbol", manifestó en entrevista con W Deportes.