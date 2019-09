'Checo' podría haber firmado su último contrato en la Fórmula 1

Sergio Pérez manifestó que, tras haber firmado una renovación por tres temporadas más con Racing Point, esta podría ser su última etapa en la Fórmula 1.

Para ‘Checo’, su decisión se basará en si al finalizar este periodo, continúa con el deseo de seguir compitiendo y si llega un nuevo proyecto para su carrera.

“Como lo he dicho, ahora estoy en un punto en mi carrera que iré paso a paso, ahora tengo tres años de contrato y si al final de esos años no tengo la motivación y no tengo un proyecto que me motive a continuar puede ser mi último contrato en Fórmula 1, sin duda, es algo que no descartaría si las cosas son así”, manifestó en entrevista para ESPN.

Previo al inicio del Gran Premio de Italia, el piloto de 29 años expresó que su carrera no se encuentra en el punto esperado cuando debutó en 2011, pues a estas alturas, él se visualizaba como campeón del mundo.

Llegué y había mucha expectativa, se veían las cosas muy bien, sin duda que todo parecía que en los próximos 10 años iba a ser campeón del mundo, no he tenido la oportunidad ni el coche.

“Sólo puedo decir que puedo estar orgulloso con la carrera que he tenido con las armas que tenido a lo largo de mi carrera. En las circunstancias con las que he tenido, he tratado de sacar lo mejor, pero siempre dándolo todo de mi parte”, aseguró el mexicano.