'Checo' Pérez sufre en qualifications del Gran Premio de España y entra en mala racha

BARCELONA, España-. Después de un explosivo arranque de la temporada 2023 para Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano de Red Bull entró a una mala racha, quien este sábado de nuevo sufrió en las qualifications.

En busca de dejar atrás lo que le sucedió en Mónaco el pasado fin de semana, ‘Checo’ Pérez trató de tener unas buenas clasificaciones en el Gran Premio de España, pero desde las prácticas del pasado viernes el tapatío sufrió dificultades.

Pérez se encontró con problemas en la qualifications 2 y 3, tanto que se salió de la pista del Circuito de Barcelona – Cataluña, pero el tapatío confía en alcanzar a subirse a podio en la carrera del domingo.

“Logramos un buen progreso en FP3, pero no logramos reflejarlo en la calificación. No me sentí cómodo y fue muy complicado. El objetivo es recuperarnos para pelear el podio ya que el ritmo de carrera es muy fuerte.