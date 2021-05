'Checo' Pérez saldrá octavo en el Gran Premio de España

Montmeló, España.- Sergio “Checo” Pérez saldrá en la octava posición en el Gran Premio de España de Fórmula Uno que se correrá este domingo en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Tras una complicada ronda de clasificación en la que no pudo sacar el mayor provecho a su auto, el piloto mexicano tendrá que remontar posiciones para buscar su primer podio de la temporada.

“Checo” manifestó un dolor en el hombro que no le permitió estar en plenas condiciones, aunque dijo que mañana no debe tener problemas durante la carrera.

Fue un poco difícil, no me sentía al 100% conmigo mismo hoy, tuve un pequeño problema con mi hombro durante la calificación, y me sentía mal durante todo el proceso”, dijo.