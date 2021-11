'Checo' Pérez revela sus planes para cuando se retire de la Fórmula 1

MÉXICO-. Sergio 'Checo' Pérez es en la actualidad una de las figuras del deporte mexicano y uno de los cinco mejores pilotos de la Fórmula 1, pero el tapatío ya piensa en su futuro.

'Checo' Pérez, quien tiene 31 años y participa en la Fórmula 1 desde 2011, reveló que, cuando se retire como piloto de carreras, está entre sus planes entrar al mundo empresarial, pues quiere estar alejado de las pistas y los reflectores.

"Lo tengo muy claro. Me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores porque soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras"

"Me encantaría apoyar a las nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad. Siempre he estado orgulloso de los pilotos mexicanos que me abrieron camino y dejaron huella, y buscaré apoyar a los que siguen", confesó Sergio Pérez en entrevista con GQ.

Pero antes… quiere ser campeón del mundo en la Fórmula 1

El piloto de Red Bull aceptó que su sueño es ser campeón de la Fórmula 1, aunque está consciente de que cada vez le quedan menos años para lograrlo.

"Quiero disfrutar de mis hijos y quiero estar con mi familia, pero de aquí a que llegue mi retiro lo quiero dar absolutamente todo. Este año he trabajado como nunca en adaptarme y mi familia ha estado ahí en cada cambio", platicó Pérez.