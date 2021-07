‘Checo’ Pérez en Gran Premio de Gran Bretaña: Dónde, cuándo y a qué hora verlo

NORTHAMPTONSHIRE, Inglaterra-. Sergio ‘Checo’ Pérez competirá en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Formula 1 en una complicada situación, ya que el piloto mexicano iniciará la carrera como último lugar.

El British Grand Prix, celebrado en el Circuito de Silverstone, se llevará a cabo la mañana de este domingo a las 9:00 am (centro de México) y 7:00 am (Pacífico).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La carrera del piloto mexicano de Red Bull Racing será transmitida en vivo por Fox Sports 3, Star Action y F1 TV Pro.

'CHECO' LARGARÁ ÚLTIMO EN SILVERSTONE ������️



Mal día para el mexicano Sergio Pérez en la primera carrera sprint en toda la historia de la #F1xFOX ❌



El piloto de Red Bull perdió 15 posiciones y tendrá mucho trabajo que hacer para finalizar en los puntos ��#CentralFOX pic.twitter.com/1fXzdPNxxS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 17, 2021

Complicada clasificación para Sergio Pérez

El tapatío tuvo un complicado sábado de clasificación en sprint y terminó en último, por lo que iniciará la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña en la posición 20 de la parrilla de salida, debido a algunos errores.

“Fue una pena. Un día malísimo con mi carrera. Todo me salió mal. Me convertí y no tuvimos nada que hacer. Al final decidimos sacar el auto para ver qué podemos hacer mejor para mañana, porque ha sido un día bastante pobre”, declaró Pérez.

Fecha: Domingo 18 de julio

Hora: 9:00 am (centro de México) y 7:00 am (Pacífico)

Canales: Fox Sports 3, Star Action y F1 TV Pro