'Checo' Pérez da probable fecha su retiro en la Fórmula 1: "Quiero hacer otras cosas"

ESPAÑA-. Sergio 'Checo' Pérez está en el mejor momento de su trayectoria en la Fórmula 1 y el mexicano está en la pelea por el campeonato de pilotos, aunque declaró que a su carrera no le quedan muchos años.

Aun y cuando la Fórmula 1 ha presumido a pilotos que se mantienen en la máxima categoría a sus 40 años o más, 'Checo' Pérez dejó en claro que ese no será su caso, pues el tapatío tiene otros planes, declaró en entrevista con Hugo Sánchez.

"Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1. Quiero hacer otras cosas en la vida; he hecho esto toda mi vida"

El final de la carrera de Sergio "Checo" Pérez podría estar más cerca de lo que pensamos. https://t.co/vxzyrPLzmq — HoyFut (@HoyFutCom) June 20, 2022

"Mientras tenga la ilusión, preparándome y dando mi cien, porque no podría estar en la Fórmula 1 dando solo el 95 por ciento, tiene que ser al cien y mientras así sea, yo seguiré, no sé por cuánto tiempo", platicó Sergio Pérez.

Por el momento, 'Checo' Pérez renovó contrato con Red Bull

Hace tres semanas, Sergio 'Checo' Pérez renovó su contrato con Red Bull, quien aseguró dos años más con la escudería austríaca. Hasta este martes 21 de junio, el jalisciense va como sublíder en el campeonato de pilotos, solo debajo de su compañero de equipo, Max Verstappen.