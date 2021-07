"Checo" Pérez arrancará tercero en el GP de Austria: Dónde y a qué hora verlo en TV

Un fin de semana complicado, estuvimos peleando mucho con el balance del auto. Pero tenemos un gran lugar para pelear por el 1-2 para @redbullracing

A tough weekend so far, we struggled a lot with the car balance, but we’re in a great position to fight for the 1-2#Checo200Races pic.twitter.com/dg2CvXJwOq