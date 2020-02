Chávez y "Travieso" tendrán una semana muy movida

HERMOSILLO, Sonora.- Con más de una semana de anticipación, el pentacampeón del mundo Jorge “Travieso” Arce ya se encuentra en Hermosillo para la exhibición del próximo 7 de marzo ante Julio César Chávez.

El sinaloense ofreció una rueda de prensa ayer acompañado por Rafael Soto Gil, organizador de Duelo de Leyendas, así como Genaro Enríquez, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y Carolina McPherson, coordinadora del programa Ponte Frente al Espejo.

En el evento con medios de comunicación se anunció también las actividades que se llevarán a cabo en la semana de la función, donde destacan encuentros de los ex pugilistas con la sociedad.

El martes, los protagonistas estarán en convivencia con niños de la fundación Hermosiarte de la colonia Guayacán, mientras que para el miércoles tendrá una conferencia en la Unidad Deportiva Guaymas Norte acerca de temas de salud.

Para el jueves se llevará a la rueda de prensa previa, además de la plática en el Pabellón Julio César Chávez, así como convivencia con atletas de la Ola Roja y visita al centro Unacari; la ceremonia de pesaje será el viernes en Galerías Mall.

El originario de Los Mochis explicó, en tono de broma, que no necesita entrenar mucho para enfrentar al César del Boxeo, pero está realizando entrenamiento diario.

“Te voy a decir algo, no creas que necesito mucho para pegarle al viejito picudo, pero vamos a tratar de dar espectáculo. Estoy una posición difícil, si le pego van a decir que soy abusón y si me pega van a decir que me pegó un viejito”, ironizó.

Arce comentó que desde siempre ha sentido un aprecio especial por Hermosillo, donde incluso vivió un par de años, es por ello que decidió pasar tiempo en la capital de Sonora.

“Quiero decirles que yo quiero mucho a Hermosillo, quiero mucho a Sonora, y nada más como anécdota, yo viví aquí en 1999, viví dos años, tengo una hija aquí y desafortunadamente las cosas no se dieron y me tuve que ir a mi casa”, recordó.