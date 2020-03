Chávez y 'Travieso' no se rajan

HERMOSILLO, Sonora.- Lo dicho, dicho está; Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce están listos para subirse al ring mañana y brindarle un espectáculo a la gente en la función Duelo de Leyendas.



Ambos pugilistas ofrecieron ayer la última rueda de prensa en la que se dieron detalles de lo que será el evento.



El pentacampeón de Los Mochis indicó que él sabe que está lejos de llegar a ser la leyenda que es J.C. Chávez, pero también sabe que él también es un buen peleador y lo tratará de demostrar.



“Creo que ya todo está dicho, la verdad la leyenda es la leyenda y yo me quito el sombrero ante él y quiero, siempre, darle el respeto y reconocimiento al gran campeón mexicano. La gente sabe que yo fui un peleador bueno.

“Saben que me fajo siempre, pero al gran campeón mexicano no le llego ni a los talones, la verdad, pero el día de la pelea le voy a tener que pegar una ajustadita”, ironizó.



El llamado César del Boxeo reconoció que estas últimas semanas sintió que se le vinieron muchas cosas encima pues sufrió una lesión en el tobillo y en una costilla.



“Hace dos semanas estaba en Los Ángeles jugando basquet y tiré una pelota, me falseé el tobillo y me llevaron al hospital casi llorando, pero no lloré, se me dobló todo el tobillo y afortunadamente fue un esguince de tres grados.



“Y fui a Culiacán a ver a mi doctor, y le doy las gracias porque sin él no estaría ahorita aquí porque estuve a punto de cancelar el evento”, indicó.